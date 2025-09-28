Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde fındık topladığı sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edilerek Şırnak'a gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Düzce'den fındık topladıktan sonra Şırnak'a dönerken B.A. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpan M.G.'nin kullandığı minibüste hayatını kaybeden İrem Oktan, Maşallah Oktan ve Halil Boztoğan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Şırnak'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
