Cenazeden Dönüşte Midibüs Kazası: 7 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cenazeden dönen polisi taşıyan midibüs, freninin boşalması sonucu sağlık ocağına çarptı. Kazada 3'ü polis, toplamda 7 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, cenazeden dönen polis ve yakınlarını taşıyan midibüsün sağlık ocağı binasına çarptığı kazada 3'ü polis, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral yokuşunda meydana geldi. Derince'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Benki Uysal'ın (66) cenazesine katıldıktan sonra dönüş için Bursa'nın Kestel ilçesine gitmek için yola çıkan polisler ve yakınlarını taşıyan 16 AFE 52 plakalı Kestel Belediyesi'ne ait midibüs, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Midibüs, Santral Sağlık Ocağı binasına çarptı. Kazada, 3'ü polis, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
