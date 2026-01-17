Haberler

Kardan kapanan yolda cenaze iş makinesinin kepçesinde taşındı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde vefat eden Cafer Öztürk'ün cenazesi, kart nedeniyle kapalı olan köy yolunda iş makinesinin kepçesinde taşındı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Niksar ilçe merkezinde vefat eden Cafer Öztürk'ün cenazesi, bugün defnedilmek üzere Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla Akgüney köyüne götürülmek istendi. Cenaze aracı, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu yolda kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresince gönderilen iş makinesinin kepçesine naaş konulurken, tabutu tutmak için de kepçeye 2 kişi bindi. Cenaze, iş makinesinin kepçesinde Akgüney köyüne götürüldü. Öztürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazenin iş makinesinin kepçesinde taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

