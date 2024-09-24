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Cenaze Töreninde Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Cenaze Töreninde Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
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Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Mehmetşah Işık'ın cenazesini gören yakınları, büyük bir üzüntü yaşadı. Kardeşlerden biri sinir krizi geçirerek morgdan taşındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi. Kız kardeşlerden biri yakını tarafından kucakta morgdan çıkartılırken, diğeri yere yığıldı. Cenaze defnedilmek üzere Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu

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