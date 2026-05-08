Cemre Vakfının üçüncü "Cemre Kamp"ında ilk gün tamamlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Cemre Kampı'nın ilk gününde 90 öğrenciye ilk yardım eğitimi ve enerji verimliliği eğitimi verildi. Öğrenciler okçuluk ve geleneksel oyunlar gibi etkinliklerde yer aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Cemre Vakfınca üçüncüsü düzenlenen "Cemre Kamp"ında ilk gün etkinlikleri tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden 90 öğrencinin katılımıyla Akkum Gençlik Kampı'nda düzenlenen programda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kampın ilk gününde öğrencilere alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi. Temel ilk yardım konusunda bilgilendirilen öğrenciler uygulamalı eğitime de katıldı.

Etkinlikler kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tanıtım ve Bilinçlendirme Koordinatörü Oğuzhan Oğuz tarafından "enerji verimliliği"ne ilişkin eğitim de verildi.

Eğitimlerin ardından okçuluk, geleneksel oyunlar ve el sanatlarına ilişkin çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kampta, öğrenciler belirledikleri konulara yönelik fikir alışverişinde bulundu.

"Cemre Kamp"ı yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
