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Çemişgezek'te Saman Yığınında Yangın Çıktı

Çemişgezek'te Saman Yığınında Yangın Çıktı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üreticiye ait saman yığınındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve bir miktar samanın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üreticiye ait saman yığınında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kıraçlar köyünde yaşayan Mürsel Bulut'a ait saman yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bir miktar saman kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

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