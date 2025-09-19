Haberler

Çemişgezek'te gaziler onuruna yemek verildi

Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından Gaziler Günü nedeniyle gaziler ve ailelerine yemek verildi.

İlçede yaşayan gaziler ve yakınları, kaymakamlıkça Çemişgezek Ana Evinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programa, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Garnizon Komutanı Albay Yusuf Çağrı Komşuoğlu, ilçe protokolü, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kaymakamı Küçük ve Belediye Başkanı Somyürek, etkinlikte gaziler ve aileleri ile sohbet ederek, onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
