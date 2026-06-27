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Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek, vatandaşlarla buluştu

Çemişgezek Belediye Başkanı Somyürek, vatandaşlarla buluştu
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Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında çay bahçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir çay bahçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Somyürek, devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Somyürek, programa gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Koray Kola
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