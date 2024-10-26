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Çemişgezek'te 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açılışı Dualarla Gerçekleşti

Çemişgezek'te 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açılışı Dualarla Gerçekleşti
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Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde, 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu düzenlenen törenle açıldı. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Çemişgezek ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu dualarla açıldı

İlçeye bağlı Sarıbalta köyünde, İlçe Müftülüğünün öncülüğünde 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı.

Törene, Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Haydar Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çemişgezek Kaymakamı Zor, kursun fiziksel koşullarını inceledi, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

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