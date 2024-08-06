Çember-20 Operasyonlarında 4 Bin 517 Firari Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde düzenlenen "Çember-20" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 517 firarinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili bilgi verdi.

Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, "0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs şahıs 'Çember-20' operasyonlarıyla yakalandı" dedi.

Yakalanan şahıslardan 698'inin hırsızlık, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 124'ünün adam öldürme, 131'inin cinsel suçlardan, 731'inin narkotik suçlardan, 39'unun terör suçlarından ve 458'inin de kaçakçılık ve organize suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.