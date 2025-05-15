Cemalettin Barlık, BATSED Başkanlığına Seçildi

Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (BATSED) Başkanlığına Cemalettin Barlık seçildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda BATSED'in genel kurulu gerçekleştirdi.

Tek liste halinde gidilen seçimde Barlık, başkanlığa seçildi.

Barlık, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

El birliğiyle BATSED'i daha güçlü ve etkin hale getireceklerini ifade eden Barlık, şöyle dedi:

"Bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Derneğimizi şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yöneteceğiz. BATSED, sadece bir meslek örgütü değil aynı zamanda eğitimin, güvenli sürüş kültürünün ve toplumsal sorumluluğun da temsilcisidir. Sorumluluk ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."