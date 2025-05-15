Cemalettin Barlık, BATSED Başkanlığına Seçildi

Cemalettin Barlık, BATSED Başkanlığına Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği'nin (BATSED) genel kurulunda Cemalettin Barlık, başkanlığa seçildi. Barlık, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla derneği yöneteceklerini açıkladı.

Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (BATSED) Başkanlığına Cemalettin Barlık seçildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda BATSED'in genel kurulu gerçekleştirdi.

Tek liste halinde gidilen seçimde Barlık, başkanlığa seçildi.

Barlık, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

El birliğiyle BATSED'i daha güçlü ve etkin hale getireceklerini ifade eden Barlık, şöyle dedi:

"Bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Derneğimizi şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yöneteceğiz. BATSED, sadece bir meslek örgütü değil aynı zamanda eğitimin, güvenli sürüş kültürünün ve toplumsal sorumluluğun da temsilcisidir. Sorumluluk ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

Ablasını kaçıran kuzenini vurdu! Yaralı genç kitapçıya böyle sığındı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.