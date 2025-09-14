Haberler

Cemal Gürsel, Ölümünün 59. Yıl Dönümünde Anıldı

Cemal Gürsel, Ölümünün 59. Yıl Dönümünde Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 59. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Törene devlet ve askeri yetkililer katıldı, çelenkler bırakıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 59'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi Tuğgeneral Ahmet Fatih Oğuz, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız ve Gürsel'in yakınları katıldı. Törende Cemal Gürsel'in öz geçmişi okundu. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenkleri bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ardından sona erdi.

