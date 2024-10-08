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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: DNA Testi Sonuçlandı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarı açılan Cem Garipoğlu'na ait DNA örneklerinin aile üyeleriyle aynı olduğunu bildirdi. 2014 yılında intihar ettiği açıklanan Garipoğlu'na ait kemiklerin incelenmesi sonucunda bu kişinin mezarda gerçekten bulunduğu tespit edildi.

(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun incelenen DNA örneklerinin babası Nida ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu ile birebir aynı olduğunu bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Münevver Karabulut'u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği bildirilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından cesedinden alınan parçaların adli tıp incelemesi tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

Adalet Bakanlığı da aynı aynı açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: DNA Testi Sonuçlandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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