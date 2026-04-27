Cem Avşar, TBMM Başkanlığı'na Cemevlerine İbadethane Statüsü Verilmesini Öngören Kanun Teklifi Sundu

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TBMM Başkanlığı'na cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini öngören kanun teklifi sundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Cemevlerine İbadethane Statüsü Kazandırmak Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin gerekçesinde, 20 milyonu aşkın Alevi yurttaşın tüm vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri, Anayasa'da eşit yurttaşlığın, inanç ve mezhep özgürlüğünün güvence altına alınmasına karşın gerekli hizmetleri alamadıklarına dikkat çekildi. Avşar, kanun teklifiyle, AİHM, Yargıtay, Danıştay kararlarının uygulanması ve Anayasal hükümlere uyulmasıyla toplumsal uzlaşmayı, eşitliği ve inanç özgürlüğünü güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Toplumsal uzlaşma ve çoğulcu demokrasinin gereği olarak, Türkiye'nin önemli bir bölümünü oluşturan Alevi toplumunun inanç özgürlüğü ve eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanmasının ertelenemez bir Anayasal hak olduğunu vurgulayan Avşar, "Alevilerin yıllardır dile getirdiği barışçıl, demokratik ve eşitlikçi talepler, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kamusal hizmetlerde ayrımcılığın sona erdirilmesi için somut adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.

Avşar, "Öte yandan Alevi-Bektaşi inancı, tarihsel ve toplumsal varlığıyla bu ülkenin asli inanç topluluklarından biridir. Cemevleri ise Alevi yurttaşların ibadetlerini yerine getirdikleri temel mekanlardır. Buna rağmen cemevlerinin ibadethane statüsünün yasal olarak tanınmaması, eşit yurttaşlık ilkesine ve laikliğe açıkça aykırıdır. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay kararlan cemevlerinin ibadethane olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Bu çerçevede Alevilerin Türkiye'de yaşayan diğer inanç gruplarına tanınan haklar ve verilen desteklerden yararlanması, ayrımcılığa maruz kalmamaları ve toplumsal uzlaşmanın gereği olarak Anayasa'nın eşitlik ilkesi yönünden cemevlerinin 'ibadethane' olarak tanınması temel bir haktır" ifadelerini kullandı.

Avşar, şunları kaydetti:

"Bu kanun değişikliği teklifi ile yargı kararlarıyla oluşan hukuki zemini yasal güvenceye kavuşturmayı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. Böylece, cemevlerine ibadethane statüsü tanıyarak hem uluslararası insan hakları hukukunun gerekliliklerini yerine getirmeyi hem de Türkiye'de toplumsal uzlaşmayı, eşitliği ve inanç özgürlüğünü güçlendirmeyi hedeflemekteyiz."

Kaynak: ANKA