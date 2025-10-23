Çelyabinsk'teki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

MOSKOVA, 23 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 5 kişi de yaralandı.

Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın bir fabrikada meydana geldiğini söyledi. Teksler şu aşamada olayın insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olup olmadığının henüz teyit edilmediğini de sözlerine ekledi.

Yerel yetkililer, patlamanın ilk belirlemelere göre güvenlik kuralı ihlali nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.