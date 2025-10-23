Haberler

Çelyabinsk'teki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

Güncelleme:
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın insansız hava aracı saldırısıyla ilişkisi doğrulanmadı; patlamanın güvenlik kuralı ihlali nedeniyle gerçekleştiği bildiriliyor.

MOSKOVA, 23 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 5 kişi de yaralandı.

Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın bir fabrikada meydana geldiğini söyledi. Teksler şu aşamada olayın insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olup olmadığının henüz teyit edilmediğini de sözlerine ekledi.

Yerel yetkililer, patlamanın ilk belirlemelere göre güvenlik kuralı ihlali nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

