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Çeltek'te Trafik Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Çeltek'te Trafik Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Çeltek köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Yaralı sayısı ise 16 olarak açıklandı. Kazada bir otomobil ve servis minibüsü çarpıştı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında Halil İbrahim Naçar (26) yönetimindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile öğretmen ve sağlık personeli taşıyan Burak Naçar'ın (25) kullandığı 48 ATY 416 plakalı servis minibüsünün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada otomobilde bulunan Turan Naçar'ın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Emine Naçar (58) da hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Naçar ve servis minibüsü şoförü Burak Naçar'ın yanı sıra bölgedeki belde ve köylerde görev yapan öğretmenler, M.K. (32), Ş.I. (26), Z.K. (34), S.K. (32), C.K. (31), B.P. (39), H.S. (39), E.M. (36) Z.F. (55), M.K. (23) ve S.K. (33) ile doktor O.K.Ç. (36), hemşireler K.Y. (26) ve S.Ş. (33), olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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