Çellist Selin Nardemir Önertürk ve piyanist Zümrüt Alieva Süreyya Operası'nda sahne aldı

Çellist Selin Nardemir Önertürk ve piyanist Zümrüt Alieva, yeni albümleri "Sözsüz Şarkılar"ın lansman konserini Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirdi.

Konser sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Önertürk, albümün hazırlık sürecine ilişkin, "Viyolonselin insan sesine en yakın enstrüman olması sebebiyle onun doğasını vurguladığımız bir düzen oluşturmak istedik ve bu anlamda romantik eserleri yan yana getirdiğimiz albümde toplam 13 eserimiz var. Çoğu şan ve piyano için yazılmış bu eserleri, viyolonsel ve piyano ile şarkı söyler bir havada icra etmek istedik. Bu anlamda albüm kapağımız da 'Sözsüz Şarkılar' başlığı altında ilerledi." bilgisini verdi.

Sahne performansının albüm kaydından farklı olduğundan bahseden Önertürk, şunları kaydetti:

"Çalarken bir tılsım ve anın içinde akmanın verdiği bir azim var, bunun içinde bir derinlik var. Sahnenin de sihri diyebilirim, heyecanın içinde aslında ana özel duygu yatıyor. Dolayısıyla o gün gelen insanların enerjisi bile aslında bizi etkiliyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini onlara vermeye çalışıyoruz. Belki buraya mutlu, mutsuz bir sürü insan geliyor ama bizim için önemli olan eserin anlatmak istediğini seyirciye anlatmamız ve bu noktada ortak olarak buluşmamız, tek istediğimiz şey bu."

Piyanist Zümrüt Alieva ise Selin Nardemir Önertürk ile olan uzun yıllara dayanan işbirliklerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bizim beraberliğimiz Selin'le çok uzun yıllara dayanıyor, 8,5 yaşından beri... Benim meslektaşım, gururluyum ki beraber bu müziği yaptık. Kayıt aslında zor bir iş ama biz iki günde hallettik. Normalde kayıtlar çok daha uzun sürüyor." şeklinde konuştu.

Müziğin disiplin gerektiren doğasından bahseden Alieva, "Enstrüman gerçek bir arkadaş, seni hiçbir zaman satmaz, senin sırrını kimseye söylemez fakat acayip kıskanç. 'Her gün benimle ilgilen, bana dokun, benimle çalış' der. Biz o çalmanın ve çalışmanın farkını anlatıyoruz. O büyük bir disiplin." değerlendirmesinde bulundu.

Programda Franz Schubert, Gabriel Faure ve Felix Mendelssohn başta olmak üzere 19. yüzyıl sonu romantik geleneğine ait eserler seslendirildi.

