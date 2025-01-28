Çelikhan Kaymakamı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya gelerek orta hasarlı binaların yıkımı, deprem konutlarının durumu ve eğitim faaliyetleri üzerine bilgi alışverişinde bulundu.
Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe kurum amirleri ile muhtarlarla bir araya geldi.
Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, orta hasarlı binaların yıkımı, deprem konutlarının durumu, kamu yatırımları, asayiş ve güvenlik hizmetleri ile eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
İlgili kurum yetkilileri, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, mahalle muhtarları da bölgelerindeki ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.
Kaymakam Altınöz, yeni yılın hizmet dolu geçmesini temenni ederek, muhtar ve kurum amirlerine çalışmalarında başarılar diledi.