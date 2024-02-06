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Çelikhan'da depremzedelere çorba ikramı yapıldı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından depremzedelere çorba ikramı yapıldı. Programda dua edildi ve hayatını kaybedenlere rahmet dilendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (ESOB) Hüseyin Koç tarafından hazırlanan çorba, Cumhuriyet Meydanında depremzedelere dağıtıldı.

Koç, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Devlet ve millet olarak bu acıları birlikte saracaklarını belirten Koç, depremzedelere 1000 kişilik çorba dağıttıklarını kaydetti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenlere dua edildi.

Programa, Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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