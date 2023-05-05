Çelikhan'a 300 konteyner yerleştirildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki konteyner kente 300 konteyner yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çelikhan Kaymakamlığı ve Afad'ın, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar sürüyor.

Buradaki altyapı çalışmalarının büyük bölümünün tamamlanmasından sonra bu alana 300 konteyner konuldu.

Çalışmalara katılan AFAD gönüllüsü Mahmut Kılıç, AA muhabirine, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik işleri tamamlanan bölgede konteynerlerin 10 güne kadar depremzedelere teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Konteynerler 22 metrekare olup, iki oda, mutfak ve lavabo olarak tasarlanmış." dedi.

Elektrik mühendisi İbrahim Özmen ise konteyner kentteki çalışmalara yaklaşık bir ay önce başladıklarını anlatarak, "İçinde bulunduğumuz sahada yerin elektriğini verdik, bir de aşağı parselde çalışmamız var. Orada da elektrik, kanalizasyon ve içme suyu çalışması tamamlandıktan sonra trafo kurma çalışmalarının ardından elektrik vereceğiz." diye konuştu.