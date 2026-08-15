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Türk F-16'ları Estonya'da NATO Görevinde

Türk F-16'ları Estonya'da NATO Görevinde
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerinin, 5 F-16 ve 76 personelle görevini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerinin kritik görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde güven, görevde kararlılık. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerimiz, kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor. Gök vatanımızın çelik kanatları; 5 adet F-16 uçağımız ve 76 kahraman personelimizle, müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağlarken Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyor. Görevimiz net, irademiz güçlü, kanatlarımız daima hazır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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