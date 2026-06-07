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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 beldedeki ara seçime ilişkin açıklama Açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı'nın milletin yüksek takdirini almaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın başarılara imza atmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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