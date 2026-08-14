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Malatya'da Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil Refüje Çarptı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'da Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil Refüje Çarptı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki Mustafa Emin Özkaraman yönetimindeki otomobil, kontrolün kaybedilmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde refüjdeki çelik bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Emin Özkaraman (17), hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, Özkaraman'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Emin Özkaraman'ın kontrolünü yitirdiği 44 AV 644 plakalı otomobil, refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Özkaraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkaraman'ın cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Ekiplerin incelemesinde Özkaraman'ın ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kaza yerindeki çalışmanın ardından Özkaraman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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