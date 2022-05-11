Çelik: "Avrupa Parlamentosu kadar bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne olup bittiği hakkında bilgisi yok"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
AA / İhsan Can - Güncel