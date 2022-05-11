Çelik: "Avrupa Parlamentosu kadar bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne olup bittiği hakkında bilgisi yok" - Haberler

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Çelik: "Avrupa Parlamentosu kadar bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de ne olup bittiği hakkında bilgisi yok"

AA - İhsan Can - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

AA / İhsan Can - Güncel

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Haberler

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