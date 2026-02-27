Son dönemde söylediği ilahilerle tanınan Celal Karatüre ve ekibi sahurda gençlerle buluştu

Son dönemde söylediği ilahilerle tanınan Celal Karatüre ve ekibi, Sincan Kültür Evi'nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahur programına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve gençler katıldı.

Programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Ercan, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek bir ay. Bu güzel sofrada geleceğimiz olan gençlerimizle, kıymetli Celal kardeşim ve ekibiyle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın hep birlikte huzurlu, bereketli bir ramazan geçirelim inşallah." ifadelerini kullandı.

Celal Karatüre ise Sincan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davetlerinden dolayı Ercan'a teşekkür etti.

Karatüre, program boyunca çeşitli ilahiler seslendirdi, gençlerle sohbet etti.