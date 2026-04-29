Çekya, Kazakistan ile enerji işbirliğini derinleştirmek istiyor

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Kazakistan ile özellikle enerji alanında işbirliğini derinleştirerek uzun vadeli petrol tedariki sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslar kapsamında ülkeye gelen Çekya Başbakanı Babis'i, başkentteki Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda törenle karşıladı.

Tokayev, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin giderek güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Çekya'nın Avrupa Birliği içinde Kazakistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, ülkede 190'dan fazla Çek şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Babis de Kazakistan'ı stratejik ortak olarak gördüklerini vurguladı.

Enerji alanındaki işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirten Babis, uzun vadeli petrol tedarikine ilgi duyduklarını ve nükleer enerji stratejileri kapsamında uranyum alanında işbirliğinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İkili arasındaki görüşmede ayrıca sanayi, petrol ve gaz, nükleer enerji, ulaştırma ve lojistik, savunma sanayi, dijitalleşme, tarım ve sağlık gibi birçok alanda işbirliği imkanları ele alındı.

Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Tokayev'i ülkesine resmi ziyarette bulunmaya davet etti.