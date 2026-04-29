Haberler

Çekya, Kazakistan ile enerji işbirliğini derinleştirmek istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Kazakistan ile özellikle enerji alanında işbirliğini derinleştirerek uzun vadeli petrol tedariki sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslar kapsamında ülkeye gelen Çekya Başbakanı Babis'i, başkentteki Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda törenle karşıladı.

Tokayev, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin giderek güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Çekya'nın Avrupa Birliği içinde Kazakistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, ülkede 190'dan fazla Çek şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Babis de Kazakistan'ı stratejik ortak olarak gördüklerini vurguladı.

Enerji alanındaki işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirten Babis, uzun vadeli petrol tedarikine ilgi duyduklarını ve nükleer enerji stratejileri kapsamında uranyum alanında işbirliğinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İkili arasındaki görüşmede ayrıca sanayi, petrol ve gaz, nükleer enerji, ulaştırma ve lojistik, savunma sanayi, dijitalleşme, tarım ve sağlık gibi birçok alanda işbirliği imkanları ele alındı.

Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanı Tokayev'i ülkesine resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

Küfürlü konuşan gençleri ikaz eden polisi darbettiler
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı