Çekya'da iki otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı. Kazada otobüs şoförlerinden 1'i hayatını kaybederken, en az 50 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, D2 otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

- Çekya'da otobüs kazası: 1 ölü, 50 yaralı

PRAG - Çekya'da iki otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı.

Çekya ile Slovakya'yı birbirine bağlayan D2 otoyolunun Brno istikametinin 3'üncü kilometresinde iki otobüs çarpıştı. Kazada otobüs şoförlerinden 1'i hayatını kaybederken, en az 50 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, D2 otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

"İkinci derece alarm verdik"

Kaza ile ilgili açıklama yapan Güney Moravya Polis Sözcüsü David Chaloupka, "İki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var. 26 ambulans ve çok sayıda itfaiye ile olay yerindeyiz. İki otobüste yaklaşık olarak 70 yolcu olduğunu tahmin ediyoruz. İkinci derece alarm verdik" dedi.