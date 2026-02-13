Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, ABD askeri varlığını çekerse Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını belirtti

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ABD'nin askeri kapasitesini geri çekmesi durumunda Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, 62. Münih Güvenlik Konferansına katılmak için geldiği Almanya'nın Münih kentinde, AA muhabirinin "ABD olmadan Avrupa'nın kendisini savunup savunamayacağına ilişkin" sorusunu yanıtladı.

Pavel, ABD'nin NATO savunmasının önemli bir bölümünü oluşturduğunu dile getirerek, "Eğer bugün ABD, tüm varlığını ve kapasitesini geri çekerse, Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını söyleyebiliriz." dedi.

Ortaklar olarak her zaman koordineli şekilde çalıştıklarını aktaran Pavel, NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi fikrinin, ABD'nin geri çekmek istediği kapasite ne olursa olsun, kuvvetli şekilde koordine edilebileceğini belirtti.

Pavel, ABD'nin, Avrupa ülkelerinin kendi savunma kapasitelerini oluşturması için yeterli bir zaman çizelgesi vereceğini, böylece ABD'nin Avrupa'daki varlığını kısmen veya tamamen çekmeye karar vermesi durumunda bile Avrupa'nın kendini etkili şekilde savunabileceğini kaydetti.