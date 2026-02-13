Haberler

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, ABD askeri varlığını çekerse Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri kapasitesinin geri çekilmesi durumunda Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını belirtti. NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ABD'nin askeri kapasitesini geri çekmesi durumunda Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, 62. Münih Güvenlik Konferansına katılmak için geldiği Almanya'nın Münih kentinde, AA muhabirinin "ABD olmadan Avrupa'nın kendisini savunup savunamayacağına ilişkin" sorusunu yanıtladı.

Pavel, ABD'nin NATO savunmasının önemli bir bölümünü oluşturduğunu dile getirerek, "Eğer bugün ABD, tüm varlığını ve kapasitesini geri çekerse, Avrupa'nın bu boşluğu dolduramayacağını söyleyebiliriz." dedi.

Ortaklar olarak her zaman koordineli şekilde çalıştıklarını aktaran Pavel, NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi fikrinin, ABD'nin geri çekmek istediği kapasite ne olursa olsun, kuvvetli şekilde koordine edilebileceğini belirtti.

Pavel, ABD'nin, Avrupa ülkelerinin kendi savunma kapasitelerini oluşturması için yeterli bir zaman çizelgesi vereceğini, böylece ABD'nin Avrupa'daki varlığını kısmen veya tamamen çekmeye karar vermesi durumunda bile Avrupa'nın kendini etkili şekilde savunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı