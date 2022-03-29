Çekya, 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekya, 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
Çekya, 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Prag'daki Rusya Büyükelçiliğine diplomatik personelinden birinin istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 72 saat içinde Çekya'yı terk etmesinin istendiğini bildirdi. Müttefiklerimizle birlikte Avrupa Birliği'ndeki (AB) Rus istihbarat varlığını azaltıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çekya basınında, söz konusu diplomatın Rusya'nın Prag Büyükelçi Yardımcısı Feodosij Vladisevszkij olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Prag, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title