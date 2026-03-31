Sancaktepe'de seyir halindeki yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 CKH 086 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeki 06 COC 097 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen TIR'ın şoförü ve otobüste bulunan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Yıllar süren hasret bitiyor, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Arakçi: Kara harekatına hazırız

İran'dan şimdi de bambaşka bir açıklama: Hazırız
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var