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İstanbul'da yasa dışı egzotik hayvan operasyonu: 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu

İstanbul'da yasa dışı egzotik hayvan operasyonu: 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu
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İstanbul Çekmeköy'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimde, yasa dışı şekilde bulundurulan 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu. Bir kişiye idari para cezası uygulandı.

ÇEKMEKÖY'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde bulundurulan 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu. Olayla ilgili bir kişiye idari para cezası yazıldı.

İstanbul'da yasa dışı egzotik hayvan bulundurulduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çekmeköy'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, gerekli izin ve belgelere sahip olmadığı belirlenen çok sayıda egzotik hayvan tespit edildi. Denetimlerde; 6 makav, 3 kakadu, 1 jako ve 1 amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağanın yanı sıra, 5 Kaledonya gekosu, 6 leopar gekosu, 9 kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngene el konuldu. Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Sorumlu kişi hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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