Çekmeköy'de uyuşturucu madde bulunan araçtaki şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Çekmeköy'de polisin durdurduğu otomobilde gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Çekmeköy'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin özel düzenekle gizlenmiş bölmesinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Güngören Mahallesi'nde 20 Ocak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilden inen 3 kişinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin otomobilde yaptığı incelemede ise mıknatıslı özel düzenek ile açılan aracın torpido kısmındaki bölmede, 20 parça halinde 49 gram uyuşturucu madde ve para bulundu.

Otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu bulunmasını cep telefonu kamerasıyla kayda alan polis, araçtan indirilen O.E, K.Ö. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerden O.E. ve K.Ö. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.Ö. tutuklandı.

Kaynak: AA


