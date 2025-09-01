Çekmeköy'de Tehlikeli Motosiklet Yolu: Tek Teker Üzerinde Seyir Halinde!

ÇEKMEKÖY Şile Yolu'nda bir sürücü motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çekmeköy Şile yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletli trafiği tehlikeye atarak ilerledi. Sürücünün hem kendini canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor. Ayrıca motosikletin plakasız olduğu ve sürücünün ayağa kalkarak ilerlediği anlar da görüntü de yer aldı. Uzun süre emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.