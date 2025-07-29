Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Yangın Çıktı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Fabrikadaki kimyasal maddelerin yanmasıyla alevler hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.
Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi.
Çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel