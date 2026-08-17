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Rüzgar Şişme Parkı Ters Döndürdü: 3 Çocuk Yaralandı

Rüzgar Şişme Parkı Ters Döndürdü: 3 Çocuk Yaralandı
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Çekmeköy'de bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı, şiddetli rüzgar nedeniyle ters dönüp takla attı. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri çocukların durumunun iyi olduğunu açıkladı, polis inceleme başlattı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, –ÇEKMEKÖY'de bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralanırken, çocukların şişme oyun parkının altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı. Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 3 çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Site görevlilerinin olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdığı öğrenildi. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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