Çekmeköy'de Özel Harekat Polisinin Şehit Olduğu Operasyona İlişkin 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Aralık'ta Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen operasyon sırasında açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi E.A. ile ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Savcılık açıklamasına göre, olay sonrası gözaltına alınan Ç.A. ve C.A. ile sonradan yakalanan S.A., B.A. ve R.A.'nın, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Hakimlik, şüphelilerden Ç.A., S.A. ve R.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, görevi yaptırmamak için direnme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından tutuklama kararı verdi.

B.A. ve C.A. hakkında ise görevi yaptırmamak için direnme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından tutuklama kararı çıktı.

