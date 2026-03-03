Haberler

Çekmeköy'de okulda bıçaklanarak öldürülen öğretmeni öğrencileri anlattı - 1

Çekmeköy'de bir okulda öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için düzenlenen törende öğrencileri, öğretmenlerinin sevecen ve içten bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı. Olayın travmatik etkisi, öğrencilerin yaşadığı şokla birlikte yürekleri dağladı.

ÇEKMEKÖY'de okulda öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için tören düzenlendi. Olayın yaşandığı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler Fatma Nur Çelik'in içten ve sevecen bir öğretmen olduğunu dile getirdi. "Kimsenin böyle bir yapacağı aklımıza gelmezdi' diyen bir kız öğrenci ise Çelik'in çok iyi ve neşeli bir öğretmen olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
