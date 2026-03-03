Haberler

Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı öğretmen taburcu edildi

Güncelleme:
Çekmeköy'de bir lise öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayda yaralanan diğer öğrenci S.K.'nın tedavisi ise devam ediyor.

Aynı olayda yaralanan ve durumu iyi olan öğrenci S.K'nin (15) tedavisi ise devam ediyor.

Olay

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
