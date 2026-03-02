Haberler

Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de bir lise öğrencisi, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan bir öğretmen hayatını kaybetti, saldırgan gözaltına alındı.

Çekmeköy'de 2 öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğretmenlerden biri hayatını kaybetti.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan F.N.Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü