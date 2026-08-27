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Çekmeköy'de Kamyonete Çarpma: 2 Yaralı

Çekmeköy'de Kamyonete Çarpma: 2 Yaralı
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Çekmeköy'de kamyonete çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de kamyonete çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kavacık istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 SA 2866 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 MRS 592 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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