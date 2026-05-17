Çekmeköy'de "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi

Çekmeköy'de polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Çekmeköy Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Resul Çelik koordinasyonunda, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi. ?

Umuma açık yerlere yönelik ve 10 sabit yol uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimler, 13 rütbeli personel ve 116 polis memurunun katılımıyla yapıldı.

Denetimlerde, 1179 kişi sorgulandı, 235 araç ve 35 motosiklet kontrol edildi, 23 işyeri denetlendi.

Kurallara uymayan 15 araca yasal işlem yapılarak 32 bin 748 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 15 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek, gerekli işlemler başlatıldı.