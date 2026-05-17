Haberler

Çekmeköy'de "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de Kaymakam Resul Çelik koordinasyonunda 116 polis ve 13 rütbeli personelin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 1179 kişi sorgulandı, 235 araç kontrol edildi, 15 araca 32 bin 748 lira ceza kesildi ve 15 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çekmeköy'de polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Çekmeköy Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Resul Çelik koordinasyonunda, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi. ?

Umuma açık yerlere yönelik ve 10 sabit yol uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimler, 13 rütbeli personel ve 116 polis memurunun katılımıyla yapıldı.

Denetimlerde, 1179 kişi sorgulandı, 235 araç ve 35 motosiklet kontrol edildi, 23 işyeri denetlendi.

Kurallara uymayan 15 araca yasal işlem yapılarak 32 bin 748 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 15 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek, gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı

Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor