Haberler

Çekmeköy'de eşini darbedip tehdit eden koca tutuklandı

Çekmeköy'de eşini darbedip tehdit eden koca tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de eşi S.N.A.'yı darbederek tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen U.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.A., 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, çift arasında ailevi geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine meydana geldiği öğrenildi.

ÇEKMEKÖY'de eşi S.N.A.'yı (30) darbederek tehdit ve hakarette bulunduğu belirtilen U.A. (35), polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Ağustos'ta Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.A. (30) ile eşi U.A. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A.'nın eşini darbettiği, ardından tehdit ve hakarette bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.A.'yı gözaltına aldı.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin zaman zaman ailevi geçimsizlik yaşadığı, ayrılık aşamasına geldikleri daha sonra yeniden barıştıkları tespit edildi. Aynı gün çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., 22 Ağustos'ta 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından adli makamlara sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

İsrail'e verdiği mesaj Ahlat'taki programa damga vurdu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi
Çorum’un miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu

Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu
Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

Mourinho yine şov peşinde