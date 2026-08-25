Çekmeköy'de eşini darbedip tehdit eden koca tutuklandı
Çekmeköy'de eşi S.N.A.'yı darbederek tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen U.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.A., 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, çift arasında ailevi geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine meydana geldiği öğrenildi.
ÇEKMEKÖY'de eşi S.N.A.'yı (30) darbederek tehdit ve hakarette bulunduğu belirtilen U.A. (35), polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 22 Ağustos'ta Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.A. (30) ile eşi U.A. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A.'nın eşini darbettiği, ardından tehdit ve hakarette bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.A.'yı gözaltına aldı.
TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin zaman zaman ailevi geçimsizlik yaşadığı, ayrılık aşamasına geldikleri daha sonra yeniden barıştıkları tespit edildi. Aynı gün çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiği öğrenildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., 22 Ağustos'ta 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından adli makamlara sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.