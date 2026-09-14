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Çekmeköy'de dorsesi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

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İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı.

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı.

Şile Otoyolu'nda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide çarparak araçtan ayrıldı. Ayrılan dorse yola devrildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yoğunluk oluştu.

Kamyon ve dorsesinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hafriyat kamyonunun dorsesinin üst geçide çarptığı anlar, aynı yönde seyreden bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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