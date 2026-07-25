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Çekmeköy'de devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

Çekmeköy'de devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı
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İstanbul Çekmeköy'de bariyere çarparak devrilen özel ambulansın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de bariyere çarparak devrilen özel ambulansın sürücüsü yaralandı.

Şile Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 EH 1441 plakalı içinde hasta bulunmayan özel ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, ambulansın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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