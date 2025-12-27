Çekmeköy'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Çekmeköy'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Merkez Mahallesi Oğuzeli Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.