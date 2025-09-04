Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklanarak Öldürüldü

ÇEKMEKÖY'de Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran sabah saatlerinde görüntülendi.

Çekmeköy, Ömerli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri şüpheli Gül'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren savcı Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na olayın yaşandığı restoranda sabah saatlerinde görüntülendi.