Haberler

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklanarak Öldürüldü

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

58 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan, husumet nedeniyle 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Çekmeköy'deki bir restoranda meydana geldi.

ÇEKMEKÖY'de Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran sabah saatlerinde görüntülendi.

Çekmeköy, Ömerli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri şüpheli Gül'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren savcı Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na olayın yaşandığı restoranda sabah saatlerinde görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.