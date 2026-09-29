Çekmeköy'de cip, çarptığı otomobille kafeye girdi, o anlar kamerada

Çekmeköy'de cip, çarptığı otomobille kafeye girdi, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekmeköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarptığı otomobili önüne katan cip, otoparkın yanındaki kafeye girdi; kazada yaralanan olmazken kafe ve araçlarda hasar oluştu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çekmeköy'de cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki aracın kafeye girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bir alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen cip, park halindeki otomobile çarptı.
Cip, çarptığı otomobili de önüne katarak otoparkın yanındaki kafeye girdi.
Kazada yaralanan olmazken, kafe ve araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA