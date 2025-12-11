Haberler

Çekmeköy'de bir polisin operasyonda şehit olmasına ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonuna katılan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'deki bir eve 8 Aralık'ta düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşi, annesi, babası Cemal A, kardeşi Çetin A. ve onun eşi polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Olay

Emniyet ekiplerince, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve 8 Aralık'ta sabah 07.30 sıralarında narkotik operasyonu yapılmış, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) ise yakalanmıştı.

Baba Cemal A'nın "kasten yaralama", oğlu Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

Çatışmada öldürülen Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Çekmeköy'deki eve yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin arama işlemi yapıldığı esnada olayın meydana geldiği aktarılmıştı.

Saldırgan, polislere 11 el ateş açmıştı

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere 11 el ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenilmişti.

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit, babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
