Çekmeköy'de Beton Mikseri ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen cipe çarptı. Beton mikseri daha sonra şarampole yuvarlanırken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şile-Pendik Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile yönünde seyir halinde olan Ersin Y.'nin kullandığı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yönden İstanbul istikametine ilerleyen 34 LFM 81 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yola savrulurken, beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, cipte bulunan Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikserinin şoförü Ersin Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ.'nin cansız bedenleri olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.