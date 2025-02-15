Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Çekmeköy'de Beton Mikseri ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çekmeköy'de Beton Mikseri ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri, karşı yönden gelen cipe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen cipe çarptı. Beton mikseri daha sonra şarampole yuvarlanırken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şile-Pendik Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile yönünde seyir halinde olan Ersin Y.'nin kullandığı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yönden İstanbul istikametine ilerleyen 34 LFM 81 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yola savrulurken, beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, cipte bulunan Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikserinin şoförü Ersin Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ.'nin cansız bedenleri olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Ailede kriz büyüyor: Özcan Deniz, annesine ayetle yanıt verdi
img

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
img

Tüpraş Stadı'nda sürpriz isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.