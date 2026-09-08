Çekmeköy'de araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde seyir halindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü F.Y'nin (26) hayatını kaybettiğini belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresindeki çalışmalarının ardından F.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.